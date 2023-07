Dl Pa 2 | Guerra Pd | ' governo ritiri emendamento su Assoprevidenza'

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "L'affidamento di compiti e risorse del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza adè un colpo di mano inaccettabile nel metodo e nel merito. Nel metodo perché fatto approvare alla chetichella nella notte dell'ultimo giorno di lavoro della commissione Lavoro, comea un decreto, cosiddetto Pa2, che verteva su tutt'altri temi. Nel merito perché affida compiti di interesse pubblico, l'affiancamento e il sostegno ai compiti dei fondi pensione anche attraverso studi e analisi messi a disposizioni del ministero del Lavoro, a un'associazione privata e che rappresenta solo una specifica parte della previdenza complementare, con la significativa esclusione di tutta la previdenza negoziale. Una scelta molto grave, su cui ilnon ha dato nessuna spiegazione. Ne ...

"Chiediamo aldi venire a riferire al più presto perché è incredibile non solo che abbiano deciso di fare laai poveri, ma anche che non abbiano preparato minimamente questi passaggi accompagnando ...Eppure, da parte di coloro che hanno accusato ilMeloni di voler eliminare o modificare la ... Anche i sindacati sono sul piede dicontro l'ospedale, come dimostrano le dichiarazioni di ...Roma, 31 lug " "Ilha scelto di dichiarareai poveri anzichè fare laalla povertà". Lo ha detto Elly Schlein, a Sessa Aurunca, a proposito del Reddito di cittadinanza.

Rdc, Schlein: governo fa guerra ai poveri anziché alla povertà Tiscali Notizie

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "L’affidamento di compiti e risorse del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza ad Assoprevidenza è un colpo di mano inaccettabile nel metodo e nel merito ...Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Il governo ha scelto di dichiarare guerra ai poveri anzichè fare la guerra alla povertà". Lo ha detto Elly Schlein, a Sessa Aurunca, a proposito del Reddito di cittadinanza ...