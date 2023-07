Dl Pa 2 | Furfaro Pd | ' bene odg per limitare uso armi a chi ha malattie mentali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Oggi dalla Camera dei deputati è arrivato un segnale molto importante. L'assemblea ha approvato quasi all'unanimità un ordine del giorno del Partito democratico che impegna il governo a ottimizzare le informazioni fra Aziende sanitarie locali e la banca dati del ministero dell'Interno per, con ogni mezzo, usi distorti delle licenze di porto delleda parte di soggetti affetti dao da disturbi psichici". Lo dichiara Marco, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito democratico. "Nel nostro Paese - continua -, leda fuoco legali continuano a uccidere e per questo la battaglia per chiedere la revisione della legge sulla detenzione, che porta avanti da anni l'associazione Ognivolta Onlus, è ...