Diabolik | è morto Angelo Polenghi | il suo volto ispirò quello del re dei rapinatori

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si chiamava, per tutti era Gino ed è stato colui che ha ispirato ildel personaggio dei fumettisi è spento a Brembio, nel lodigiano, suo paese d’origine, all’età di 83 anni. Fu il fumettista Luigi Marchesi a immortalare il suo viso comedel noto re del crimine. Leggenda vuole che l’idea gli venne una sera tornando insieme da una pista di ballo. Galeotto il naso di, ma anche la sua espressione: rari quanto giudicati perfetti allo scopo. L’ex sindaco Giuseppe Sozzi fa sapere che nel 2009 ci fu una grande mostra dedicata a Marchesi durante la quale tutti scoprirono che ildiapparteneva a un lodigiano che faceva il barista. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Era proprio Polenghi, l'amico dagli occhi di ghiaccio e il naso aquilino, a nascondere in sé le fattezze che avrebbero reso Diabolik immortale. Negli anni il barista ha preso parte a diversi eventi. Si narra che le sorelle Giussani, fumettiste ed editrici di Astorina, nonché madrine del personaggio, incaricarono Marchesi di ridisegnare Diabolik dopo i semi-fiaschi dei primi due numeri.

Angelo Polenghi, barista a Brembio, è stato il modello che ha dato il volto a Diabolik, il re del crimine del fumetto noir italiano. La sua figura è diventata un mito, immortalata in migliaia di copie. Polenghi ha passato una vita a fare il barista, a Brembio, piccolo comune nella Bassa Lodigiana. Suo il volto che ispirò l'illustratore e amico Luigi "Gino" Marchesi per il protagonista del famoso fumetto.