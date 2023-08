Di sera la rete mobile è più lenta | ecco di quanto Palermo e Napoli le più colpite

La discussione in merito all'aggiornamento dellaospedaliera e al recupero della mobilità passiva deve muoversi sul piano del confronto e della condivisione tra tutti i soggetti interessati, nessuno escluso. Limitare la consultazione a uno ...Ma Di Legami non ha tempo di rammaricarsi per un'operazione andata diversamente da come immaginava: "Il 9 mattina eseguiamo queste due ordinanze, il 10 il fatto viene pubblicizzato, il 10il all'...Su4 dalle 21,30 East New York. Il Vice Ispettore Regina Haywood e' stata promossa a capo del ... Guida tv di martedì 1 agosto: i programmi dellaRai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:...

Di sera la rete mobile è più lenta: ecco di quanto. Palermo e Napoli ... DDay.it

In queste settimane Nunzia De Girolamo è impegnata con “Estate in diretta”. Ma per la conduttrice è già pronto un nuovo programma. L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha infatti ...Ascolti tv 31 luglio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...