(Di lunedì 31 luglio 2023) Carema - DEX, "l'enfant prodige" industriale con sede a Carema, rappresenta un modello di eccellenza nel connubio tra successo economico e responsabilità ecologica. Guidata con visione e determinazione dai fratelli Alex e Denis Giovanetto, l'azienda si sta proiettando verso undi sostenibilità e risparmio energetico, pur mantenendo una crescita sostenuta, tanto da raddoppiare il personale in pochi anni. Negli ultimi tre anni, DEXha registrato una crescita solida oltre del 10%. Contemporaneamente, il numero dei dipendenti è raddoppiato rispetto al 2020, grazie all'inserimento di professionisti qualificati in ogni reparto per ottimizzare i processi aziendali. Nonostante questa espansione, DEXnon ha mai perso di vista il suo impegno per la sostenibilità ambientale.Un esempio tangibile di ...

DEX ITALIA: Impegnata nella lotta al cambiamento climatico e nella creazione di un futuro sostenibile Panorama

