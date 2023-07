Demet Ozdemir | altro che Can Yaman | il nuovo amore è un dj greco?

(Di lunedì 31 luglio 2023)sta trascorrendo le sue vacanze in Grecia, dove pare si sia invaghita di un noto dj: non ci sarebbe quindi nessun ritorno di fiamma con Canstarebbe trascorrendo le vacanze in Grecia anche perchè avrebbe un flirt con un djassai noto, Dj Sergio. In ordine di tempo è questo l'ultimo gossip che impazza sull'ex co-protagonista di Can, indicato anche lui da più parti come "amante segreto" della bella attrice turca dopo il matrimonio con l'artista Oguzhan Koc, naufragato dopo soli 8 mesi. Tornata in Grecia dopo essere stata a Milano per il concerto di The Weeknd,Özdemir si è fatta immortalare ad una festa proprio in compagnia di Dj Sergio e altri due amici in uno scatto diffuso da ...

Dove vedere in streaming la soap conÖzdemir Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming , in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset ...ha voltato pagina La bellissima attrice turca si trova in vacanza in Grecia, ad Atene, dove si rende protagonista di alcune serate mondane, sembra al solo scopo di incontrare il suo ...Dove vedere in streaming la soap conÖzdemir Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming , in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset ...

Demet Ozdemir è in Italia, l'attrice turca a Milano per il concerto di The Weeknd, incontro segreto con Can Yaman Tag24

Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny svelano che Zeynep sospetta che il padre del figlio che aspetta Benal sia suo marito Mehdi ...Se c'è una cosa che Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) proprio non sopporta sono le bugie o le omissioni. Proprio per questo, nelle puntate italiane di My ...