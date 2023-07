(Di lunedì 31 luglio 2023) “il quale, da buon siciliano,a chiper”. Sono parole dellacomunale di Macerata, di Fratelli d’Italia Lorella. Gentilissima, lei non hauna mazza dei. I buonnon han bisogno diai mafiosi per “”. Il buon siciliano sa bene che esistono gli organi dello Stato a cui. Ci sono statimassacrati per la loro bontà di essere onesti e rispettosi delle regole di convivenza. Gentilissima, le faccio un solo nome per tutti, Libero Grassi, che invece di soggiacere ai voleri dei mafiosi, scelse la ...

La mafia voleva essere pagata per non farli saltare e forse avrà utilizzatoil quale, da buon siciliano,a chi rivolgersi per trattare . Se questo si considera reato allora sarebbero ...... la mafia voleva essere pagata per non farli saltare e forse Berlusconi avrà utilizzatoil quale da buon sicilianoa chi rivolgersi per trattare . Se questo si considera reato allora ...... forse, anche Berlusconi l'ha dovuto fare con l'aiuto diche, essendo siciliano,a chi rivolgersi. Queste gravissime affermazioni che offendono la maggior parte dei siciliani che ...