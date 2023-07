Delitto di Sofia Castelli | l’ex fidanzato l’ha uccisa nel sonno

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) . Il giovane aveva le chiavi di casa Il giovane assassino di, morta a Cologno Monzese per mano delZakaria Atqaoui, 23 anni, sembra l’abbia colpita nel. I primi rilievi confermerebbero il racconto del giovane. Pare si sia introdotto in casa, utilizzando un mazzo di chiavi di cui era in possesso, poiché per un periodo di tempo, dopo che i genitori erano tornati in patria, era stato accolto dalla famiglia di. Una volta in casa, il giovane avrebbe preso un coltello dalla cucina e si è poi accanito sulla giovane sorprendendola nel. I fendentinno raggiunta alla gola, non lasciandole scampo. Nonostante i genitori e il fratellino non fossero in casa, perché in vacanza in Sardegna, la giovane non era sola. ...