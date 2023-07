De Luca | “Gli sms sullo stop al reddito creano un trauma sociale”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’invio di migliaia di sms che avvisano la fine deldi cittadinanza “credo che sia stato un intervento sbagliato da parte del Governo, inviare un sms per informare decine di migliaia di persone che da inizio agosto non avranno un aiuto è unche avremmo dovuto fare di tutto per evitare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine della conferenza stampa sui lavori allo stadio Collana di Napoli. “Si sapeva che ci sarebbe stata – ha aggiunto – questa scadenza, ma quando parliamo di famiglie, di persone, non possiamo usare l’algoritmo o l’sms, bisogna fare un lavoro di preparazione. Ora dobbiamo lavorare in due direzioni: la solidarietà, innanzitutto, per la povera gente vera, e poi anche la trasparenza, provare a correggere ...

Un disoccupato di 60 anni dopo avere ricevuto la notizia do non ricevere più il reddito di cittadinanza si è presentato questa mattina bella stanza del sindaco di Terrasini ...De Luca: “Sussidi per i poveri veri. No a fenomeni speculativi e parassitari. Ma questa cosa andava preparata meglio perché queste famiglie hanno avuto la sensazione di aver perduto tutto” ...