D’Ambrosio sceglie la prima rivale stagionale dell’Inter! Le tempistiche – CdS

(Di lunedì 31 luglio 2023) Da amico a ‘nemico’ nel giro di poche settimane.potrebbe essere in campo, contro l’Inter, già nellagiornata di campionato della nuova stagione. Dal Corriere dello Sport le novità sul trasferimento del calciatore. AVVERSARIO – Dopo il dolorosissimo addio all’Inter e la sua promessa d’amore eterno ai colori nerazzurri, Daniloha scelto la futura destinazione. Conteso nel corso della sessione estiva di mercato da Genoa e Monza, il centrocampista italiano ha optato per il secondo club. Secondo il Corriere dello Sport, l’operazione per il trasferimento del calciatore, svincolato dall’Inter, è ormai chiusura. Nell prossime ore sono previste le visite mediche col Monza. Squadra che, tra l’altro, sarà la primissima avversaria in campionato dei nerazzurri. Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta Inter-News - ...

