Dai | così vi allenate un po' | arroganza-Verstappen | come ridicolizza i suoi tecnici in radio

(Di lunedì 31 luglio 2023) Non c'è niente da fare: questo Maxè una furia. E anche a Spa ha dato l'ennesima dimostrazione di forza, nonostante la partenza dalla sesta piazzola della griglia per le cinque posizioni di penalità dovute al cambio. Una vittoria portata a casa con relativa tranquillità da parte del 25enne di Hasselt, che però ha fatto vivere qualche attimo di preoccupazione al muretto della Red Bull, soprattutto nel finale di gara. Quando mancavano dieci giri alla conclusione della corsa, infatti,, scherzando, ha aperto le comunicazioni incon la squadra mandando un messaggio che ha i crismi del delirio di onnipotenza. "Potrei anche spingere di più e facciamo un altro pitstop? Facciamo fare un po' di allenamento per i pitstop al box”. Max vuole il giro veloce. L'ingegnere: “No, questa volta no”...

