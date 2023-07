Da scafisti a pirati. Rapinavano i barchini in arrivo. Quattro arresti ilGiornale.it

Inseguono in mare i barconi carichi di migranti, che viaggiano verso le coste siciliane, per rubare i motori ma anche soldi e telefoni cellulari. E se i disperati, sud-sahariani e asiatici, si oppongo ...Le vittime sono i disperati delle carrette del mare, i migranti sud-sahariani e asiatici che si avventurano nel Mediterraneo partendo da Sfax, in Tunisia, diretti sulle coste siciliane. Non ...