...prezzo medio dal 1 agosto presentata con ricorso nei giorni scorsi dalle associazioni dei. ...le multe che arriveranno alle compagnie che non riusciranno a consegnare i cartelloni entro... dal giorno giovedì 1 aprile al giorno6 aprile 2021 " compresi - , saranno in vigore gli ...] Attualità In Primo Piano Sciopero dei: revocato il secondo giorno di stop Posted on 25 ...... un milione di euro da Fondazione CR per progettazione bandi 15 Febbraio 2022 Sciopero: i ... anche se di poco 5 Luglio 2023 Articoli recenti Cronaca Lucca, celebrazioni pucciniane:...

Da martedì i benzinai saranno obbligati a esporre il prezzo medio dei carburanti Il Post