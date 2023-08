Da Depp vs Heard all' ultimo capitolo di Billions Le migliori serie tv di agosto 2023

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ce n’è un po’ per tutti i gusti in questoseriale, che offre attesi ritorni (o epiloghi), qualche buon prodotto di genere e drammi innervati nella contemporaneità. In attesa di un settembre di qualità. La chimica della morte (Paramount+, 3crime/thriller tratta dalla saga best seller di Simon Beckett (edita in Italia da Bompiani), vede al centro il dottor David Hunter, ex antropologo forense che lascia il lavoro dopo che un grave lutto colpisce la sua famiglia. Comincia così ad esercitare come medico fino a quando l’ispettore Mackenzie lo coinvolge in un caso in cui deve essere identificato un cadavere sconosciuto. Questa nuova morte lo costringerà a fare i conti con i fantasmi del proprio passato, in un intrico di eventi che coinvolge tanto l’indagine poliziesca quanto il passato di David. Per gli amanti ...

La pellicola rappresenta la prima grande produzione e il primo grande impegno pubblico di Johnnydopo la lunga querelle legale contro l'ex moglie Amber. The Equalizer 3 - Senza tregua Il ...... Johnny Football 9 agosto Ladies First: La storia delle donne nell'hip - hop 10 agosto Painkiller Marry My Dead Body 11 agosto Heart of Stone 15 agostoUntold: Hall of Shame 16 agosto ...LA TRAMA Ogni episodio sul processo traraggruppa duecento ore di filmati trasmessi in diretta streaming e visti da milioni di persone su YouTube e su TikTok. Opinionisti e investigatori ...

'Depp contro Heard', il processo rivive nel doc Netflix Cinecittà News

L'elenco delle nuove uscite Netflix di agosto, tra cui il documentario Depp contro Heard, Painkiller con Matthew Broderick, One Piece tratta dal manga, la seconda parte della stagione 2 di Avvocato di ...Attesi ritorni (o epiloghi), qualche buon prodotto di genere e drammi innervati nella contemporaneità Ce n’è un po’ per tutti i gusti in questo agosto seriale, che offre attesi ritorni (o epiloghi), q ...