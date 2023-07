Da Depp vs Hear all'ultimo capitolo di Billions. Le migliori serie tv di agosto 2023

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ce n’è un po’ per tutti i gusti in questoseriale, che offre attesi ritorni (o epiloghi), qualche buon prodotto di genere e drammi innervati nella contemporaneità. In attesa di un settembre di qualità. La chimica della morte (Paramount+, 3crime/thriller tratta dalla saga best seller di Simon Beckett (edita in Italia da Bompiani), vede al centro il dottor David Hunter, ex antropologo forense che lascia il lavoro dopo che un grave lutto colpisce la sua famiglia. Comincia così ad esercitare come medico fino a quando l’ispettore Mackenzie lo coinvolge in un caso in cui deve essere identificato un cadavere sconosciuto. Questa nuova morte lo costringerà a fare i conti con i fantasmi del proprio passato, in un intrico di eventi che coinvolge tanto l’indagine poliziesca quanto il passato di David. Per gli amanti ...