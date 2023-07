Crolla una palazzina durante la pausa pranzo degli operai | vivi per miracolo

(Di lunedì 31 luglio 2023) A Matera èta unadi due piani in ristrutturazione, fortunatamente gliche stavano lavorando all'interno dell'edificio erano in. Il crollo è avvenuto in via ...

Matera, crolla una palazzina di due piani. Era in ristrutturazione. Salvi gli operai che erano in pausa pranzo. Un ferito Il Riformista

Matera, 31 lug. - (Adnkronos) - Una palazzina disabitata, perché inagibile, è crollata a Matera in via Cesare Beccaria. L’immobile era oggetto ...Una palazzina di due piani è crollata a Matera mentre gli operai che stavano lavorando alla sua ristrutturazione erano in pausa pranzo. Il crollo è avvenuto in via Beccaria, nella ...