Creare un' intelligenza artificiale personalizzata con cui chattare | parlare e studiare

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 31 luglio 2023) I siti che sfruttano l'sono ormai sempre più numerosi, ma solo alcuni hanno le caratteristiche per poter emergere, offrendo dei veri e propri assistenti virtuali personalizzati, basati sulle personalità dei personaggi famosi realmente esistiti o basati sulla nostra fantasia, usando quindi personaggi IA completamente inventati dal nulla; l'IA si adatterà alle caratteristiche fornite, fornendo risposte coerenti con il tipo di personaggio e il tipo di domande poste. Nella guida che segue vi mostreremo come usare il miglior sito perpersonaggi IA con cui, mostrandovi anche le migliori alternative che possiamo utilizzare per realizzare un'personale da usare come ...