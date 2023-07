Cos’è che rende davvero miracolosa l’acqua di Lourdes?

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tantissimi sono i pellegrini che, ogni anno, si recano nella città mariana di, per chiedere grazie e guarigioni. Gli ammalati, ma anche chi non lo è, si recano alle piscine e alche sgorga dalla fonte. Quanto sappiamo circa quest’acqua? C’è un elemento che fa la differenza e cambia il modo in cui si L'articolo proviene da La Luce di Maria.