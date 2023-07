Cosa sta succedendo in Niger e perché è un serio pericolo per l’Europa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug – Un colpo di Stato in Africa, di per sé, non è esattamente un fatto clamoroso. Quasi non farebbe più notizia, se non fosse che spesso finisce per generare contraccolpisi anche per noi europei. Quello che stainè però un campanello d’allarme ancora più inquietante, per una serie di questioni che ci riguardano molto da vicino. Andiamo allora con ordine, ricostruendo quanto accaduto nelle ultime ore in questa nevralgica nazione dell’Africa occidentale, per comprendere di conseguenza i rischi che corriamo.stainDopo il golpe del 26 luglio scorso, attuato dalla guardia presidenziale contro il presidente della delMohamed Bazoum, – attualmente tenuto prigioniero dai militari golpisti – nella ...