Cosa sta succedendo in Niger | Dario Fabbri | «Così Russia e Cina si fanno spazio in questo scenario» – Il video

(Di lunedì 31 luglio 2023) Inil presidente Mohamed Bazoum è stato deposto dai vertici della guardia repubblicana che adesso, insieme allo Stato maggiore delle forze armate, paiono intenzionati a conservare il potere. Perché conta? «Ilè l’ultimo dei Paesi dell’Africa Occidentale ad avere una chiara inclinazione occidentale, che rimane legata alla sua madrepatria coloniale: la Francia», spiega il direttore della rivista Domino,. Nel Paese, infatti, Parigi manteneva «1500 soldati per proteggere l’estrazione di uranio da parte delle industrie francesi e per combattere il jihadismo (come gli Usa)», continua. E ora in, che potrebbe stravolgere il posizionamento dell’Africa Occidentale nei confronti dell’Occidente, si può inserire «La ...

ROMA - Ci pensa ancora, Djibril Sow. Nessuna chiamata alla Lazio, il telefono a Formello non ha mai squillato . I biancocelesti attendono una risposta, a questo punto positiva o negativa. Basta sapere ...Amo dare tutto per il rossoblù, dentro e fuori dal campo, e mi godo ogniche verrà pensando ... Ranieri "provando tante soluzioni, ama cambiare tatticamente e negli interpreti. La sua ...La madre di Curroriprendendo coscienza di sé e presto Jana potrà parlarle , per avere qualche ... Questo progetto non andrà in porto e Simona furiosa, dovrà purtroppo raccontare a Piaè ...

Intensità, costruzione dal basso e riaggressione: su cosa sta lavorando Allegri La Gazzetta dello Sport

Il talk show mattutino "Morning News", condotto da Simona Branchetti su Canale 5 durante l'estate, ha registrato ottimi ascolti superando le aspettative. A seguito di questo successo, la Mediaset ha d ...La stagione degli utili continua con Apple e Amazon: giovedì 3 agosto pubblicheranno i risultati dopo la chiusura del mercato. Chi vincerà la sfida tra le due big tech Le stime a confronto.