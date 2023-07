“Cosa ha fatto suo padre” Temptation Island | dopo l’addio a Perla la strana scoperta su Mirko

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nella serata di lunedì 31 luglio andrà in onda l’ultima puntata di, quindi scopriremo definitivamente il destino di tutte le coppie. E vedremo ancheè successo trache si sono lasciati durante il falò di confronto. Nell’appuntamento conclusivo del programma di Filippo Bisciglia, si vedràè accaduto un mesela trasmissione, ma già alcuni importanti dettagli stanno venendo a galla in queste ore.sarebbe successo qualdi molto rilevante tra. E ad essere coinvolta è anche la famiglia del giovane. Ovviamente siamo sempre nel campo delle ipotesi e per avere ...

I nostri governanti ci assicurano che "la maggior parte degli scienziati" concorda sulche l'... i nostri governi ci hanno assicurato che c'era una malattia mortale là fuori e l'unicache ...'Ilnuovo è nelle parti interne dell'Appennino centro - meridionale con qualche fenomeno particolarmente intenso'. Temporalii e rovesci, dunque, che rappresentano 'una situazione anomala perché ...resterà delle stagioni sciistiche - E ad oggi l'effetto più lampante del cambiamento climatico sul settore riguarda proprio il turismo invernale. Per il normale svolgimento di una stagione ...

Cosa ha fatto Filippo Tortu ai Campionati Italiani: la folle esultanza con la maglia strappata OA Sport

Sabato 5 agosto spettacolo teatrale per la rassegna estiva "A cielo aperto" Nuovo appuntamento con il teatro all'Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente, dove sabato 5 agosto 2023 alle ore 21.00 va in s ...«Sì, l’ho ucciso. Gli ho fatto del male. Non so dirvi perché». Le sole parole di Antonio Emanuele De Luca, il custode reo confesso del delitto al Vulcano buono ...