Corriere dello Sport – il gesto di Bruno Fernandes scatena le polemiche

(Di lunedì 31 luglio 2023) 2023-07-30 23:30:42 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: ROMA – Primi giorni movimentati al Manchester United per André Onana, finito al centro di un ‘caso’ che si è verificato durante l’amichevole persa 2-0 contro il Real Madrid negli Stati Uniti e hato. A finire nella bufera sui social, ‘reo’ di non aver guardato il suo nuovo compagno (all’apparenza ignorando il portiere arrivato dall’Inter) mentre gli dava indicazioni su un calcio da fermo in favore degli spagnoli, poi vittoriosi per 2-0 grazie alle reti segnate dal nuovo acquisto Bellingham e Joselu su rovesciata.reagisce alle critiche sui social “Il capitano ...

Tra cui l'ex compagno Canio Mazzaro, indagato a Bergamo per truffa ai danniStato proprio per ... In copertina: foto daldella Sera...governo avrebbe tagliato con la stessa solerzia e burocratiche cattive maniere il sostegno... Proponiamo qui la tabella pubblicata ieri daldel Mezzogiorno che disegna perfettamente il ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima ...

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport fiorentina.it

Con: Robert Carlyle, Liev Schreiber, Matthew Modine, Stockard Channing, Jena Malone, Julianna Margulies, Peter Stormare, Friedrich von Thun, Peter O' Toole, Zoe Telford, Terence Harvey, Justin Salinge ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "L'ostacolo più grande alla fine della guerra è la convinzione" del presidente russo Vladimir Putin "di poter resistere più a lungo dell'Ucraina e dei molti paesi che sostengon ...