Controlli all’aeroporto di Napoli | 28 i tassisti sanzionati

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Polizia Municipale di, Unità Operativa Aeroportuale, nel primo semestre 2023, oltre all’attività di controllo della disciplina della sosta e della viabilità nell’area di sedime aeroportuale, ha svolto una costante attività di controllo del trasporto pubblico non di linea. Sono stati oltre 1500 ieffettuati. Sono stati 28 ie 25 quelli segnalati al servizio trasporto pubblico, mentre altri 3 per le gravi violazioni commesse sono stati sottoposti al ritiro della licenza, durante igli uomini della Polizia Locale hanno inoltre sorpreso 3abusivi i cui veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. E’ stata inoltre attivata dal 4 luglio la Zona a Traffico Controllato ...

