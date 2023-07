Contestata la premeditazione per l’assassino di Sofia Castelli | Zakaria Atquaoui | “Le ho sentite parlare di ragazzi e mi sono arrabbiato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023), il 23 enne reo confesso dell’omicidio della ex fidanzata, 20 anni, accoltellata a morte sabato all’alba nella sua abitazione di Cologno Monzese (Milano), è stato formalmente accusato di aver premeditato il delitto come confermato all’Ansa dal procuratore di Monza Claudio Gittardi. L’indagato ha rubato le chiavi dell’appartamento, è entrato, si è nascosto per attenderla al rientro e attesa che la vittima dormisse per aggredirla. Quanto accaduto, nel dettaglio, verrà ripercorso nel suo interrogatorio di garanzia, previsto tra domani e dopodomani. Fondamentale per appurare la veridicità delle sue dichiarazioni sarà anche l’esito dell’autopsia sul corpo della 20enne e l’esame dell’arma del delitto, un coltello particolarmente appuntito cheha dichiarato di aver ...