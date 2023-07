Consumatori e imprese | ultimi dati Istat su fiducia

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Andamento divergente per l’indice del clima dimisurato dall’: a luglio infatti l’istituto di statistica stima una diminuzione dell’indice per i(che passa da 108,6 a 106,7) mentre quello composito delleregistra invece un aumento passando da 108,2 a 109,1 “recuperando parzialmente i cali dei due mesi precedenti” si sottolinea. Per l’indice didei– che comunque si mantiene sopra il livello medio del periodo gennaio-giugno 2023 – tutti gli elementi, tranne i giudizi sul risparmio, si deteriorano: il clima economico e il clima futuro calano, rispettivamente, da 127,6 a 123,4 e da 118,4 a 115,0); il clima personale e quello corrente diminuiscono in modo più contenuto (nell’ordine, da 102,2 a 101,1 e da 102,0, a ...

... che mira alla trasformazione digitale delle micro e piccole(ma anche di professionisti ... Una volta individuati i prodotti desiderati, ipossono prenotarli online e ritirarli in ...... che non porterà vantaggi aie che è incompatibile ai fini della concorrenza. Ci si ... Comunque, nelle scorse ore, il ministero delleha difeso i gestori: "In merito a notizie di ......merito alle misure del Governo per monitorare i prezzi medi dei carburanti e tutelare i... Il Ministero dellee del Made in Italy ha intanto smentito le notizie di cifre oltre i due ...

La stagione estiva ormai iniziata segna un aumento generalizzato e costante dei prezzi per l’acquisto dei prodotti alimentari. Ma subire un aumento allarmante secondo le associazioni dei consumatori ...Nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, nuovo balzo per i prezzi dei carburanti, benzina e gasolio, alla pompa. In forte rialzo le medie nazionali dei prezzi praticati nei distributori: l ...