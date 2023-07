Consenso a rischio? Ghisleri gela Telese | i veri numeri del centrodestra

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lo stop al reddito di cittadinanza al centro di In Onda. Tra gli ospiti di Lucae Marianna Aprile nella puntata di lunedì 31 luglio su La7, Alessandra. La sondaggista di Euromedia Research risponde alla domanda su un eventuale impatto aldel governo. "Il reddito M5s non viene preso da tanta gente. La maggior parte che fatica e denuncia l'aumento dei prezzi non è favorevole al sussidio. Le proteste sono sì importanti, ma la mappa dei percettori mostra che le zone sono quelle dove i grillini hanno preso di più". Insomma, "ilnon viene votato da chi è favorevole al reddito di cittadinanza. Non potevano esimersi dall'applicare ciò che loro considerano un punto focale del loro programma elettorale". Infinesi sofferma sul "cambiamento di ...

Stati deboli L'Africa ha stati deboli e senzache nessuno si prende la briga di difendere. ... Emigrare diviene un investimento a lungo termine, con tanto di calcolo del. La pulsione a ...C'è uncortocircuito con la Francia "No. Non è rimasto molto alla Francia in Africa dove è ... donne e bambini, non mi interessa pensare ale prendere un voto in più, mi guardo allo ...Abbiamo capito che il presidente aveva sete di, come dimostrano le continue apparizioni ... Eppure De Laurentiis resta un cittadino considerato più adi altri. Chissà, è come se lo ...

Alessandra Ghisleri spiazza Telese: "Consenso a rischio", i veri numeri del centrodestra Liberoquotidiano.it

Le prospettive al secondo trimestre del 2024. Gli scenari di consenso, toro e orso delineati sulla base del modello quantitativo di WisdomTree ...Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento Durata annuale (senza rinnovo automatico) Un pop-up ti avvertirà che hai ...