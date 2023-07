Conference League | Fiorentina ammessa ufficialmente dalla Uefa

(Di lunedì 31 luglio 2023) I viola prendono il posto della Juventus esclusa per le violazioni delle regole del Fair Play Finanziario “Ufficiale: è lache va ai preliminari di! Forza Viola!”. Questo l’annuncio del club sui social dopo aver avutola comunicazione dell’accesso all’edizione 2023/24 della. I viola che nella scorsa stagione, sotto la guida di Vincenzo Italiano, hanno perso in finale, prendono il posto come squadra italiana della Juventus esclusa per le violazioni delle regole del Fair Play Finanziario. Lainizierà dai preliminari in programma il 24 e 31 agosto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dopo la decisione di Uefa di escludere la sua Juve dalla prossima edizione della Conference League, per Max Allegri bisogna registrare un'altra mazzata.