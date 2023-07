Concorso Università di Bologna | 1 Posto da Ricercatore 13 D1

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 31 luglio 2023) Procedura di selezione per la copertura di 1dia tempo determinato della durata di 36 mesi, per il Dipartimento di scienze statistiche Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Universita’ con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifiche, e’ indetta procedura selettiva per la copertura di 1dia tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi, settore concorsuale 13/D1 – Statistica e settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica. Ilviene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» ...