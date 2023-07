Concorso Ispettori Tecnici 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilè un argomento dibattuto da diverso tempo, poiché soggetto a diversi rinvii e proroghe, che hanno raggiunto il loro epilogo con il decreto n. 74 del 21 giugno, il quale di fatto ne sancisce la sua attivazione. Tuttavia, si dovranno attendere ancora altre settimane per conoscere la data precisa in cui viene bandito, insieme a maggiori dettagli sulla prova, come la sua modalità di esecuzione, la nomina della Commissione esaminatrice, l’eventuale preselezione, la quantificazione e le modalità di versamento del diritto di segreteria. In questo articolo ti spieghiamo cosa aspettarti dale come prepararti al meglio per superarlo. Cosa fa l’Ispettore Tecnico Prima di addentrarci nella questione, ...