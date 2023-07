“Concerti annullati” La cantante finisce in ospedale | “Cosa mi è successo”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Incredibile disavventura per la popolarissima star della musica italiana. Stiamo parlando di unae rapper tra le più famose capace di battere record su record e di imporsi all’attenzione del pubblico del Belpaese e non solo. Tanto per dirne una: stiamo parlando dell’unica artista italiana, insieme a Giusy Ferreri, ad avere ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al loro singolo “Roma-Bangkok”(oltre mezzo milione di copie vendute). Il video della canzone, per dirne un’altra, su Youtube ha raggiunto le 294 milioni di visualizzazioni che le hanno permesso di ottenere la Vevo Certified. Sempre su Youtube è stata la prima italiana a raggiungere il miliardo di visualizzazioni sul suo canale. Il suo vero nome è Claudia Judith Nahum, ha 30 anni, ed è nata a Singapore dove il papà geofisico si trovava per motivi di lavoro. Allora avete capito di chi si ...

Beyoncé in tour mondiale, lo spettacolo è (anche) nei look X Leggi anche › Céline Dion sta ancora male,fino ad aprile 2024 Leggi anche › Bruce Springsteen chiude il ...Lo scorso anno i fuochi d'artificio erano statiper l'alto rischio di incendi boschivi. ... Come ogni anno a fare da contorno a, serate danzanti ed eventi ci saranno, sempre attivi, ...L'annullamento deiè un colpo duro per gli organizzatori e per il pubblico che attendeva questi eventi. Tuttavia, la sicurezza di artisti, personale e spettatori è una priorità inderogabile ...

Annullati i concerti degli Articolo 31 e Salmo Cataniaoggi.it

Chi è stato al Morgana lo sa: le dimensioni non contano. Pochi metri quadri si sono rivelati più che sufficienti per trasformare un piccolo spazio di via Umberto I in un music club d’eccellenza. E non ...Il racconto sui social: “Ho rischiato di perdere il braccio“ 1' DI LETTURA PALERMO – Era atteso da tanti fan in Sicilia, ma purtroppo Salmo non potrà esibirsi nell’Isola. Il rapper… Leggi ...