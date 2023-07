“Con lei in televisione” Bomba su Barbara D’Urso | il pubblico non chiedeva altro

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 31 luglio 2023) Meno di due mesi e Francesca Fagnani tornerà su Rai 2 con uno tra i programmi di interviste più seguiti del periodo, Belve. Non un format semplice per chi sceglie di parteciparvi, Alessia Marcuzzi giorni fa ha rivelato di aver declinato la proposta perché non in grado di tener a freno la lingua. Ma? Nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica la compagna di Enrico Mentana, nonché conduttrice temutissima per le sue pungenti interviste, ha svelato che anche Belve si presenterà con novità a partire dalla prossima stagione. Poi la foto di Francesca Fagnani conche ha scatenato il gossip., cosa si muove in“Chi viene sa cosa aspettarsi, un’intervista serrata, in cui emergono aspetti inediti e ...