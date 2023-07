Commissione Covid | giuridicamente infondati i rilievi di Mattarella

(Di lunedì 31 luglio 2023) Molteplici le inchieste svolte in parallelo o dopo le inchieste giudiziarie, e sull’adeguatezza di un intero impianto normativo In ogni caso, le conclusioni dellanon produrrebbero effetti giuridici diretti: alla sola autorità giudiziaria competono processi e sentenze Né verrebbero lese in alcun modo le attribuzioni della Consulta: nessuna legge potrebbe essere dichiarata illegittima e in nessun caso le conclusioni costituirebbero un vincolo interpretativo Il solo argomento a favore delle critiche espresse è il ruolo ricoperto da chi le ha pronunciate, che potrebbe risultare implicitamente censurato dall’inchiesta parlamentare Nei giorni scorsi è stato acceso il dibattito, anche su questo quotidiano, sulle critiche del presidente della Repubblica Sergiosu alcune finalità della istituenda...

...le chilometriche liste di attesa e recuperare i milioni di prestazioni saltate durante il. ... presidente dellaSanità e Lavoro di Palazzo Madama. "La sanità per una volta deve fare "......perché magari ha paura che si faccia luce su alcune ombre che sono rimaste sulla gestione del...tra i primissimi firmatari della richiesta del collega @w_rizzetto di istituire unadi ...Fa notizia Matteo Renzi che prende di punta il capo dello Stato per via dellaparlamentare d'inchiesta sul(il senatore di Rignano l'aveva proposta per primo, Sergio Mattarella ha espresso i suoi dubbi alla cerimonia del Ventaglio). In realtà già un'altra ...

Commissione Covid, Bellanova: "Sulla gestione della pandemia va acceso un faro non giudiziario ma politico" Il Riformista

Dopo la farsa della "commissione d’inchiesta" sulla gestione dell'emergenza Covid che vede Giorgia Meloni desiderosa di sostituirsi alla magistratura solo dopo aver imposto che sia fatto divieto di po ...Mattarella teme che quella sul Covid si impanchi da super Corte costituzionale. Ma, più in generale, tutte hanno in comune l'inconcludenza. E sono buone ...