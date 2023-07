Come la mafia | la nuova arma di Crosetto per stanare gli scafisti

... autore del libro 'Pascoli di carta' (Kellermann Editore, 2021), per parlare di un fenomeno ormai diffuso nella montagna italiana, da Nord a Sud: le speculazioni conosciutedei pascoli'. ...Occorre "combattere gli scafistila, la 'ndrangheta, la camorra, mentre sembriamo a volte giustificarli". Non sparo addosso a chi salva gente in mare Sul naufragio di Cutro "ci diranno ...Quella per cui ogni timore e denuncia del pericolo mafioso è un'offesa agli italiani e all'Italia, perché "si sa "camorra e 'ndrangheta sono un'invenzione delle fiabe cattive. Se mi ...

Tajani, Chinnici ci ha insegnato come combattere la mafia Agenzia ANSA

"Bisogna combattere gli scafisti come con la mafia". Il ministro ribadisce la linea dura contro i trafficanti di uomini e sulla crisi in Niger avverte: "Con intervento europeo si rischierebbero effett ...In Capitanata la mafia c’è e resterà. Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. SOCIALE Il Comune di Orta Nova è stato sciolto per mafia, ed è il sesto in Capitanata. Nessuno ne parla. Negli stessi giorni a ...