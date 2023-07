(Di lunedì 31 luglio 2023)ilpresentato dallanell'ambito delle riammissioni al campionato diB. Nel giorno in cui l'assemblea del torneo cadetto ha sostenuto che il campionato partirà ...

Ildi garanziaConi ha esaminato stasera anche il ricorso della società estense contro la Figc, la Lega Serie B e il Perugia in cui si chiedeva l'annullamentoprovvedimento dello ...Ildi GaranziaConi ha detto no al ricorso presentato dalla SPAL. Continua la calda estatecampionato cadettoRicorsi e ancora ricorsi. L'estate della Serie B nei tribunali non conosce ......stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell'organico... Ildi Garanzia dello Sport ha dichiarato inoltre innammissibile il ricorso della società S ...

COLLEGIO DEL CONI, INAMMISSIBILE IL RICORSO SPAL PER LA SERIE B - Sportmediaset Sport Mediaset

La Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in tema di ammissione/esclusione dalle competizioni professionistiche, presieduta dall’avv. Vincenzo Nunziata, all’esito della sessione di ...Inammissibile il ricorso presentato dalla Spal nell'ambito delle riammissioni al campionato di Serie B. (ANSA) ...