Col velo in campo | Nouhalia fa la storia ai Mondiali di calcio femminile

(Di lunedì 31 luglio 2023)Benzina, giocatrice della nazionale didel Marocco, è scesa incolislamico facendo cadere un tabù. Il difensore ha infatti giocato il match deicontro la Corea del Sud, il 30 luglio ad Adelaide, in Australia, indossando l’hijab. Si tratta delche copre il capo, ma non il volto, delle donne nei paesi islamici. Mai nessuna calciatrice prima d’ora aveva giocato con il, sebbene siano quasi 10 anni che la Fifa ha rimosso il divieto di indossarlo in. Il divieto da parte della Fifa è caduto nel 2014. Fino a quel momento era proibito scendere incon il copricapo musulmano per ragioni di sicurezza. Adesso la 25enneBenzina ha fatto ...

Nouhaila Benzina avrà sentito un brivido profondo allo stomaco quando l'arbitro ha fischiato e lei è entrata in campo, ai Mondiali di calcio femminile. E chissà se per un secondo ha pensato che il suo ingresso stava già segnando un gol importante, quello della prima calciatrice in campo con l'hijab durante un Mondiale. Fino a dieci anni fa, la Fifa vietava l'utilizzo dell'indumento islamico ... Prima volta di una giocatrice ai Mondiali femminili. Nouhaila Benzina ha giocato con l'hijab contro la Corea del Sud e il suo Marocco ha vinto 1 - 0, rilanciandosi nella lotta per l'accesso agli ottavi di ...

Nouhaila Benzina c'era anche a Ferrara, nell'amichevole Italia-Marocco prima del Mondiale femminile. Contro le azzurre il campo non lo ha visto quel giorno. Ma oggi è toccato a ...