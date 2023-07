Clima | incendi “infernali”? Ecco la conferma | “È colpa dei piromani”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 31 luglio 2023) In un contesto in cui le tematiche ambientali e migratorie accendono i dibattiti più accesi, il ministro Matteo Piantedosi fa chiarezza sui roghi che in questi giorni stanno devastando la Sicilia e che conquistano le prime pagine dei giornali. La maggior parte deglisono di origine dolosa, spiega il titolare del Viminale alla Verità, anche se i media sembrano volerli far passare come esclusiva conseguenza del cambiamentotico. Le parole di Piantedosi sugli“La responsabilità dell’uomo è evidente. La piaga dei roghi è molto antica ed è radicata in particolare in alcune regioni dove non di rado si riscontrano intenti criminali”. Una dichiarazione decisa che si lega a un’altra preoccupante realtà, quella della scarsa manutenzione del territorio. Nel panorama di sfide che dobbiamo affrontare, Piantedosi ritiene che la ...