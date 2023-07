(Di lunedì 31 luglio 2023)ha vinto Il“Costruiamo Gentilezza nello Sport”, nato da un’idea dell’Ussi Toscana e dell’Associazione Cor et Amor, con la collaborazione dell’Associazione della Stampa Toscana, per valorizzare gesti gentili attraverso lo sport. Ilè stato consegnato a Saint-nt, sede del ritiro del Cagliari sua attuale squadra.e quel gesto indimenticabile Indimenticabile quel suo gesto rivolto ai propri tifosi di “tifo per” e non “tifo contro”, invitandoli ad applaudire gli avversari al termine di Bari-Cagliari, spareggio per la promozione in A. A consegnare il riconoscimento, il cui simbolo è una maglia con i colori indicati dai bambini, sono stati Luca Nardi, coordinatore del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” e sette ambasciatori di gentilezza ...

Mercoledì 2 agosto alle 17 è in programma un appuntamento importante contro il Cagliari di, neopromosso in A, che è in ritiro Valle d'Aosta. Con il gruppo anche la new entry, il ..., allenatore del Cagliari, ha parlato in vista della prossima stagione di Serie A. I dettagliha parlato ai canali ufficiali del Cagliari. PAROLE ...Quando era in blucerchiato nel 2019 - 20, l'allora tecnicolo aveva utilizzato come 'tuttocampista': le sue ottime qualità lo rendono tuttora un giocatore duttile, schierabile in ...

Claudio Ranieri, il mister gentiluomo vince il premio del fair play. Un modello per il calcio violento Secolo d'Italia

L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri riceve il il Premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport" e la maglia di ambasciatore di gentilezza ...A mister Ranieri il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport. Consegnata la maglia di ambasciatore di gentilezza ...