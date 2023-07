(Di lunedì 31 luglio 2023) “Daylight” di Harry Styles è la nuova hit del mese diper la musica internazionale, sul podio anche TXT e Billie Eilish Harry Style torna protagonista in questa estate con il nuovo singolo “Daylight” che conquista la vetta didella nostradedicata alla migliore musica internazionale. Dopo averlo visto protagonista nelle vesti di un tritone in “Music for a sushi restaurant” eccolo nei panni di un funambolo che si aggira per il circo. Il pezzo, accompagnato dal suggestivo video diretto da Tanu Muiño fa parte dell’album Harry’s House. L’artista ha fatto il pieno lo scorso 22nella tappa italiana a Campovolo a chiusura di un tour mondiali partito nel settembre 2021. Seconda posizione per la boy band Tomorrow X Together (TXT) che ha collaborato con Jonas Brothers nel brano “Do it like that“. ...

...talenti poetici di Dalla e del contesto sociale e culturale in cui sono state create le sue. Lista dei migliori libri su Lucio Dalla su Amazon Qui sotto la '' dei 10 migliori libri ...Qualihai riscoperto suonando in queste settimane "'Sbadiglio', i fan non me la fanno ... Arrivò 12°, ma rimase primo inradio per diverse settimane. Sono brani che vanno scoperti. ...... perché voglio che questerestino, non che finiscano sommerse dalla prima onda come quelle ... solo che è un presente che non ha niente da spartire con il pop da. Lui ne è quasi ...

Classifica canzoni del momento Luglio 2023: hit parade top 20 L'Opinionista

Jason Aldean, cantante originario del Tennessee, ha pubblicato un video musicale del suo brano “Try That in a Small Town” dove si critica “chi ruba le auto ai semafori” e “calpesta la bandiera”, minac ...Terza settimana in vetta alla classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/Gfk), brano più trasmesso in radio da un mese (EarOne), disco di Platino, oltre 26 milioni di streaming ...