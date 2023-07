Clamoroso Mbappé | anche il Chelsea lo sta cercando Ma…

(Di lunedì 31 luglio 2023)ilsulle tracce dell’attaccante in uscita dal PSG. Le ultime sulla situazione Secondo quanto riportato dal Daily Record,ilavrebbe messo gli occhi su Kylian, il cui futuro sarebbe in bilico dopo la rottura con il PSG. I Blues sarebbero pronti a svenarsi pur di regalare il giocatore a Pochettino, ma il problema di base rimane sempre quello: i londinesi non giocheranno la prossima edizione della Champions League.

, però, non ha mai nascosto la sua preferenza per i Blancos, lanciando anche un indizio sui social che ha scatenato i ...Sull'asse Parigi - Madrid può sbloccarsi l'affare del secolo, Kyliandal PSG al Real Madrid . Operazione che potrebbe poi dare fuoco alle polveri per un giro vorticoso di attaccanti che ...Vlahovic (LaPresse) - Calciomercato.itSi sa che il Paris Saint - Germain è uno di quei club capace di indirizzare in maniera importante di mercato, soprattutto ora che c'è in ballo un nome...