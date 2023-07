Cinema Odeon Milano | la chiusura definitiva

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ildi, diventato multisala, chiude con la sua ultima proiezione il 31 luglio 2023, con un’attività iniziata il 26 novembre 1929 Ildiè quelrimasto di riferimento per la città e soprattutto rimasto nel cuore della città: subito dietro il Duomo, adiacente alla Galleria Vittorio Emanuele, sotto i portici, stava lì dal 1929. Usiamo il tempo passato, perchè il 31 luglio questochiude i battenti, con la sua ultima proiezione. Unche ha visto la guerra, in tutti i sensi, perchè il suo edificio fu colpito dai bombardamenti e riaprì subito ospitando anche i concerti della Scala in quel periodo. Fu nel 1989 che divenne il primo multisala e poi nel 2009 passò al gruppo The Space, ...