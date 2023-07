Cina | inondazioni con l' acqua che crea frane e smottamenti | video

... con auto portate via dall'acqua e stazioni della metro allagate, in vaste zone della... mentre il governo ha emesso la massima allerta per ledel fiume Dashihe, nella periferia. Un ...Inil tifone Doksuri ha colpito diverse province. Sulla costa meridionale gravissimi i danni per ...e alluvioni lampo anche nelle grandi città. Secondo le autorità cinesi nella sola ...Li chiamano gli "strascichi" del ciclone Doksuri, il cui passaggio ha portato inmorte e devastazione. Le autorità sono preoccupate per le forti piogge, per lee anche per l'...

Cina, fuga dalle case a causa del tifone Doksuri: evacuate più di 31mila persone nelle ultime ore ilmessaggero.it

Pechino, 31 lug. (askanews) - A causa delle forti piogge che hanno colpito Pechino e le aree circostanti, con auto portate via dall'acqua e stazioni della metro allagate, in vaste zone della Cina ...PECHINO (Reuters) - Nella periferia occidentale di Pechino, le auto sono state travolte da piogge torrenziali, che dal fine settimana inondano le strade, causando la morte di almeno due persone e intr ...