Ciclone Circe in arrivo in Italia | l' estate si trasformerà in autunno | temperature giù di 10 gradi entro il weekend Le previsioni

Arriva il"Tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto, dal Nord Europa si farà sempre più evidente l'ingerenza di un vortice ciclonico destinato a creare un vero e proprio scompiglio sul fronte ...Ancora caldo sull'Italia per l'anticiclone africano Caronte. Ma entro il prossimo weekend arriverà sulla Penisola il, che trasformerà l'Estate in Autunno per qualche giorno. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo stabile ...Previsioni meteo a Napoli - Arriva ilche spazza via Caronte trasformando per qualche giorno l'Estate in Autunno. Entro il prossimo weekend, infatti, arriverà sull'Italia un vortice ciclonico aprendosi un varco da Nord, in ...

Meteo colpo di Scena: Sabato 5 Agosto, il Ciclone Circe trasformerà Caronte in porcellino,l'Estate in Autunno iLMeteo.it

Addio caldo torrido e temperature oltre i 40°C. Entro il prossimo weekend l'estate farà spazio (per qualche giorno) al ciclone Circe, che darà un anticipo di autunno. Fino ...Alcuni giorni di bel tempo salvo alcuni temporali al Nord prima di un radicale cambiamento meteo simil autunnale: ecco cosa può accadere con il ciclone Circe ...