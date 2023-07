Ciclismo su strada | Mondiali Glasgow 2023 | il calendario completo | orari e programma delle gare

E sui favoriti per la prova suin linea, Nibali ha aggiunto: "Fare nomi per la vittoria è sempre complicato. Il Mondiale apre le porte anche agli outsider, ma bisognerà tenere d'occhio i belgi ...Il via è per giovedì 3 agosto con le prime gare delsu pista, la conclusione per domenica 13 con, tra le altre, la prova in linea sufemminile. La corsa più attesa dei Mondiali, la ...... competizione ciclistica patrocinata da Comune ed organizzata dal Centro Coordinamento... dalle ore 18:30 alle ore 23:30 " c) Corso Nizza " ambo i lati "e/o marciapiede - limitatamente ...

Ciclismo, i convocati di Bennati per il collegiale del Mugello: saranno anche gli uomini per il Mondiale OA Sport

A Borzonasca alle 18 circa, un uomo di 51 anni è caduto dalla bici ed ha riportato diversi traumi. Sono intervenuti il 118 con Tango-1 e la Croce Verde di ...A centodieci anni dalla sua costruzione quale occasione migliore per precipitarsi a vedere l’ottava meraviglia del mondo