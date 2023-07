Ciclismo | Mondiali Glasgow 2023 | il calendario e il programma completo di tutte le gare

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ile ildeididi scena adal 3 al 13 agosto prossimi. Un’edizione assolutamente storica, visto che per la prima voltale discipline delsaranno racchiuse in un’unica rassegna iridata. Durante questi dieci giorni la Scozia sarà quindi la patria disu strada,su pista, Mountain bike, BMX e anche delle discipline paralimpiche oltre che dile discipline più particolari ed emergenti. Di seguito il, che sarà integrato nei prossimi giorni dagli organizzatori., il ...

il campione d'Italia Simone Velasco sarà aidiin programma a Glasgow. La rassegna è già ai nastri di partenza e si svolge quest'anno in un'edizione del tutto speciale, che riunisce tutte le discipline delin un unico ...Il commissario tecnico Daniele Bennati ha convocato otto corridori che prenderanno parte alla prova su strada aidiin programma domenica a Glasgow. La sorpresa è che nell'elenco degli azzurri figura il nome di Filippo Baroncini. Il massese campione del mondo Under 23 due anni fa in questi ...Tra il 2 e il 6 agosto Athletica Vaticana parteciperà a Glasgow ai campionati del mondo di, in comunione spirituale con Papa Francesco e i ragazzi che, nelle stesse ore, saranno a ......

Il commissario tecnico Daniele Bennati ha convocato otto corridori che prenderanno parte alla prova su strada ai mondiali di ciclismo in programma domenica a Glasgow. La sorpresa è che… Leggi ...Tadej Pogacar sarà il capitano della Slovenia nella prova in linea dei Mondiali 2023 di ciclismo a Glasgow. Il secondo classificato del Tour de France non è forse tra i principali favoriti per la cors ...