Ciclismo | la scelta di Ganna e Milan per i Mondiali | calendario illogico e l’aut aut imposto dall’UCI

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) I primissimimultidisciplina organizzatisono ormai alle porte. Il 3 agosto prenderà il via a Glasgow, in Scozia, la prima storica rassegna iridata che contiene al suo interno (quasi) tutte le discipline delle due ruote. Di certo un’idea interessante per una manifestazione, ma che non ha mancato di suscitare polemiche. Inserire tutte le discipline in soli dieci giorni di gare, dalla strada alla pista, passando per la mountain bike e la BMX, è unache sembra non tenere conto di un principio formativo delle discipline legate alla bicicletta: è molto frequente che un corridore sia specializzato in più di una disciplina, le quali richiedono però preparazioni diverse e tempi diversi. La nazionale italiana rischia dunque in qualche modo di pagare questadell’UCI. In particolar modo il nodo ...