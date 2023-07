Ciclismo | i convocati di Bennati per il collegiale del Mugello | saranno anche gli uomini per il Mondiale?

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Inizia a prendere forma la nazionale italiana che correrà sulle strade di Glasgow in occasione dei Mondiali disu strada 2023. Mentre molte delle formazioni di punta hanno reso noti i loro componenti già da qualche giorno, il CT Danieleha annunciato che ufficializzerà gli otto corridori solo domani, in una conferenza stampa. Nel frattempo però gli indizi non mancano su chi possano essere gli azzurri per Glasgow. Nella serata di ieri sono infatti arrivati algli otto azzurridal CT per un, ultima fase di preparazione prima di partire per la Scozia. Tre giorni di allenamento e poi la partenza, in vista della gara che si terrà domenica 6 agosto. Questi i nomi dei corridori presenti in Toscana: Alberto Bettiol (EF Education Easypost), Matteo Trentin (UAE TEam ...