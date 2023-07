Ciambellone 12 cucchiai | si prepara in 5 minuti | alto e soffice!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 31 luglio 2023) Se la tua bilancia ti ha abbandonato puoi comunque cimentarti nellazione di un dolce soffice e buonissimo. Non ci credi? Allora comincia a leggere eti a rimanere stupita! Per portare a termine la ricetta deldai 12la bilancia non serve. Infatti non hai bisogno di pesare nessun ingrediente ma devi recuperare soltanto un sempliceo. L’utilizzo delo sarà indispensabile in quanto dovrai usarlo per prendere le giuste quantità per realizzare l’impasto. Ilsarà soffice, morbido epraticamente sarà perfetto per mangiarne una fetta a colazione o in qualunque altro momento della giornata. Inoltre lazione ti porterà via soltanto pochi. ...