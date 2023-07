Chiude il cinema Odeon di Milano | il 31 luglio l’ultimo spettacolo dopo 94 anni di storia | cosa sorgerà al suo posto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Per gli amanti deloggi non è una data come tutte le altre. Il 312023,94dil’. Inaugurato nel 1929 in via Santa Radegonda, a un tiro di schioppo dal Duomo, si tratta del più grande multisala in città: 10 sale, 2250 posti a sedere, ingresso monumentale e lampadari art déco. Tutto questo da domani saràpassata. Al suouna sorta di centro commerciale, ma alcune delle sale più piccole dovrebbero essere ricollocate al piano interrato. Si parla anche di mantenere il foyer d’ingresso con tanto di pavimento in marmi policromi, lo scalone principale che porta al piano terra e la sala storica anch’essa al piano terra. Ma non sarà più lo ...