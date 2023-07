Chiesa rifiuta sirene arabe e inglesi | vuole rimanere alla Juventus Tuttosport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Federiconon è intenzionato a muoversi da Torino. Come riporta il quotidiano, il calciatore hato inizialmente lee poi quelle: “Tra i rifiuti eccellenti arrivati nei confronti degli assalti sauditi c’è stato anche quello di Federico. Il numero 7 juventino è stato tra i primi a declinare le avance provenienti dall’Arabia Saudita. Riavvolgiamo il nastro. Siamo a metà giugno quando l’agente Fali Ramadani viene contattato da emissari facenti capo al fondo sovrano saudita Pif, che controlla le 4 principali squadre della Saudi Pro League, ovvero Al Ittihad, Al Hilal, Al Ahli e Al Nassr. Il potente procuratore originario di Tetovo apre la porta verso le ricchissime offerte per i suoi principali assistiti. E proprio dai ...

Tutti, infatti, sono consapevoli che di lì a poco si scontreranno con la potenza della... Quando emergono nuove prove circostanziali, la corte cerca un patteggiamento ma Ted...La Juventus di mister Allegri sa bene su cosa concentrarsi nella stagione che sta per iniziare, vista l'esclusione dalle coppe europee. I bianconeri dovranno puntare a tutti i costi alla vittoria nel ...... visto che la maggior parte dei Paesi dell'Africa 'la legalizzazione dei matrimoni ... laperiferica di Mosca allora assegnata come sede patriarcale (la grande cattedrale del Salvatore ...

Juventus, c'è chi dice no: Chiesa rifiuta l'Arabia Footballnews24.it

L'esterno offensivo della Juventus Federico Chiesa dice no all'Arabia: il calciatore vuole continuare la sua storia con la maglia bianconera ...L'offerta per Federico Chiesa era nell'aria e per questo motivo la Juventus ha voluto tutelarsi provando a cambiare i piani di mercato e cercando già un nome per il possibile sostituto ...