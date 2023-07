Chiavari | il diciannovenne decapitato perché voleva cambiare lavoro

Il diverbio era nato perché il ragazzo voleva lasciare il negozio di barbiere diper lavorare in un altro esercizio commerciale. Lo si apprende dalle motivazioni del fermo per omicidio ...... ilucciso fra domenica e lunedì scorsi, con tutta probabilità a, nel Tigullio. E poi gettato in mare, dov'è stato ritrovato lunedì pomeriggio, al largo di Santa Margherita. ...Il diverbio era nato perché il ragazzo voleva lasciare il negozio di barbiere diper lavorare in un altro esercizio commerciale. Lo si apprende dalle motivazioni del fermo per omicidio ...

Diciannovenne decapitato: l'omicidio è nato da una lite sul lavoro TGLA7

Gli inquirenti hanno fermato il gestore del salone di Sestri Ponente e un collega del ragazzo con l'accusa di omicidio premeditato ...Ucciso dopo una lite con il suo datore di lavoro. Mahmoud Abdalla, il giovane egiziano di 19 anni il cui corpo mutilato è stato trovato in mare davanti a Santa Margherita Ligure il 24 luglio scorso, è ...